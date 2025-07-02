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10:52, 2 июля 2025Россия

Потерявший двух детей россиянин допустил причастность вертолетов к их смерти

Житель Саратовской области допустил причастность вертолетов к смерти его детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Потерявший двух детей житель Саратовской области допустил причастность вертолетов к их смерти. Об этом он сообщил в комментарии РЕН ТВ.

По словам мужчины, его дети могли отравиться ягодами шелковицы, которые «опылил» вертолет.

«Мы же тоже в детстве ели [разные ягоды] постоянно. Может, опыляет кто, вертолет, мы сами не знаем», — порассуждал он.

О смерти детей после поедания ягод стало известно 29 июня. Скорую им вызвали только на следующий день, когда состояние детей ухудшилось. Следственный отдел по городу Энгельсу саратовского СУ СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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