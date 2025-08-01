РАН: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке

Сильное землетрясение произошло на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) в своем Telegram-канале.

Поземные толчки зафиксировали в пятницу, 1 августа, в 14:57 по московскому времени. Их магнитуда достигала 6,2 — обычно сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Эпицентр события находился в 212 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 23,6 километра. В столице Камчатского края магнитуда землетрясения, по предварительной информации, достигала 3.

Эти подземные толчки — один из афтершоков мощного землетрясения, которое обрушилось на российский регион в среду, 30 юля. Его магнитуда достигала 8,8 — это самое сильное событие в мире с 1952 года. За землетрясением последовали четыре волны цунами, которые накрыли Курильские острова.