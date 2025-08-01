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22:22, 1 августа 2025Силовые структуры

Силовики оценили слова Берлинской о потерях в ВСУ

ТАСС: Силовики назвали реалистичной информацию Берлинской о потерях ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Информация украинского волонтера Марии Берлинской о еженедельных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 1500 человек является реалистичной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь более чем 1 500 убитыми, ранеными и убежавшими в СОЧ каждый день. Такие данные получились путем анализа некрологов убитых и общения с подразделениями украинской армии», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобная информация будет появляться все чаще и украинцам надо быть к этому готовыми.

Ранее Берлинская заявила, что Российские войска могут выйти к Киеву зимой этого года. Она подчеркнула, что это возможно из-за потерь, которые несут ВСУ.

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