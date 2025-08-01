Собака укусила футболиста за пенис

Испанский футболист Карлес Перес попал в больницу после укуса собаки в паховую область. Об этом сообщает LNG in Northern BC.

Инцидент произошел, когда 27-летний нападающий пытался разнять двух дерущихся собак на Кипре. В ответ одна из них укусила его за пенис. Врачи наложили футболисту шесть швов. Сейчас его состояние стабильное, угрозы ампутации нет.

Перес недавно перешел в кипрский клуб «Арис» на правах аренды из «Сельты» и теперь может пропустить часть подготовки к сезону 2025/26. В прошлом чемпионате Испании он забил три гола в 30 матчах за «Хетафе».

Ранее футболист выступал за «Барселону» и «Рому». Клуб пока не прокомментировал сроки восстановления игрока после необычного происшествия.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.