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13:12, 1 августа 2025Силовые структуры

Стало известно о сбежавшем из российской колонии-поселения заключенном

Под Уфой ищут сбежавшего из колонии-поселения осужденного Тургунбоева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Под Уфой правоохранители разыскивают сбежавшего из колонии-поселения Собира Тургунбоева, осужденного за кражу. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Республике Башкортостан.

По данным агентства, фигурант 1975 года рождения самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенной в микрорайоне Шакша в Уфе.

Силовики устанавливают его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге задержали начальника исправительной колонии №1 Нуржигита Бикбау. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Подробности дела неизвестны.

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