Суд поддержал жену замученного в российской колонии

Суд признал незаконным вывод из дела о пытках в ангарской ИК-15 жены погибшего

Пятый апелляционный суд в Новосибирске признал незаконным и отменил решение Иркутского областного суда, который вывел из уголовного дела о пытках в ангарской колонии №15 жену потерпевшего Елену Шестакову. Об этом «Ленте.ру» сообщил ее представитель Петр Курьянов.

В 2023 году отбывающий наказание 28-летний Николай Шайхутдинов от сильных побоев заключенных-активистов впал в кому, из которой не вышел. Его сожительница получила статус потерпевшей, однако Иркутский облсуд не согласился с этим.

Вышестоящая инстанция встала на сторону женщины, отметив, что отсутствие штампа в паспорте не умаляет ее горя от потери любимого человека, отмечает «МК».

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева отмечает, что свидетель Анатолий, давший изобличающие показания о пытках в ангарской колонии, отказался от своих слов. Тем не менее суд над должностными лицами ИК-15 продолжается.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд вынес приговор 12 заключенным ангарской ИК-15, которые в 2020 году устроили бунт из-за рабских условий труда.