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10:42, 1 августа 2025Экономика

Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

Bloomberg: Четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, причиной заминки стало то, что индийские закупки этого российского углеводорода оказались в центре внимания на фоне давления со стороны США и Европейского союза. Речь идет о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

Отмечается, что после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил высокими импортными пошлинами приобретателям российской нефти, Нью-Дели призвал индийские нефтеперерабатывающие компании разработать планы по закупкам нефти из других стран.

Есть данные, что на прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уже перестали покупать российскую нефть, испугавшись 100-процентных пошлин США. На тот момент это касалось таких предприятий, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

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