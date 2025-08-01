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18:14, 1 августа 2025Ценности

Тайра Бэнкс призналась в отвратительной и эротической зависимости

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: IMAGO / Frederic Kern / Globallookpress.com

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс призналась в необычной зависимости. На ее комментарий на шоу Today with Jenna & Friends на YouTube обратило внимание издание Page Six.

51-летняя манекенщица рассказала, что ей нравится ковырять пальцы на чужих ногах и извлекать загрязнения из-под ногтей на них. Также она указала, кому выполняет подобные процедуры. «Всем, кто этого хочет: моей маме, моим друзьям, моему мужчине, моему сыну», — пояснила знаменитость.

Кроме того, Бэнкс отметила, что ей нравится выдавливать чужие прыщи. «Если бы у тебя появился прыщ, я бы на тебя пялилась», — заявила она. При этом она назвала свою «зависимость» одновременно отвратительной и эротической.

В мае Тайра Бэнкс в откровенной позе снялась для журнала Numéro Netherlands.

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