Тайра Бэнкс призналась в отвратительной и эротической зависимости

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс призналась в необычной зависимости. На ее комментарий на шоу Today with Jenna & Friends на YouTube обратило внимание издание Page Six.

51-летняя манекенщица рассказала, что ей нравится ковырять пальцы на чужих ногах и извлекать загрязнения из-под ногтей на них. Также она указала, кому выполняет подобные процедуры. «Всем, кто этого хочет: моей маме, моим друзьям, моему мужчине, моему сыну», — пояснила знаменитость.

Кроме того, Бэнкс отметила, что ей нравится выдавливать чужие прыщи. «Если бы у тебя появился прыщ, я бы на тебя пялилась», — заявила она. При этом она назвала свою «зависимость» одновременно отвратительной и эротической.

В мае Тайра Бэнкс в откровенной позе снялась для журнала Numéro Netherlands.