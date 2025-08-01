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07:27, 1 августа 2025Экономика

Техногигант испугался огромных издержек из-за пошлин Трампа

Apple Insider: Пошлины Трампа обойдутся Apple в 2 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Medhat Dawoud / Unsplash

К концу первого месяца осени издержки Apple составят почти два миллиарда долларов из-за таможенных пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил портал Apple Insider.

Оказалось, что с момента вступления в силу новых тарифов на импорт компания уже потеряла 800 миллионов долларов. К завершению текущего финансового квартала к этой сумме прибавится еще 1,1 миллиарда долларов.

Отмечается, что большая часть пошлин, уплаченных Apple, была связана с пошлинами Трампа против Китая. Однако в настоящее время большинство iPhone, продаваемых в США, поступает из Индии, а большинство Mac, iPad и Apple Watch изготавливают во Вьетнаме.

В начале июня сообщалось, что Apple становится самым дорогим брендом уже второй год подряд. В 20205 году он подорожал на 11 процентов, до 574,5 миллиарда долларов. Общая стоимость сотни самых дорогих брендов достигла 3,2 триллиона долларов.

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