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16:51, 1 августа 2025Силовые структуры

Тренеры российской школы олимпийского резерва оказались мошенниками

В Адыгее тренеры школы олимпийского резерва получили приговор за мошенничество
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

В Адыгее суд вынес приговор тренерам — преподавателям школы олимпийского резерва о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Тренерам МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова» запретили два года заниматься преподавательской деятельностью.

По данным ведомства, замдиректора школы наняла своего мужа, сына и знакомую на работу. Она подделывала расписания тренировок, табели учета рабочего времен и расчеты заработной платы с помощью факсимильной подписи своего руководителя. Эти сотрудники назначали тренировки и набирали команды, которых не существовало. Они даже фиктивно арендовали помещения для проведения занятий. Директора школ, чьи помещения якобы арендовали для тренировок, не знали о происходящем. Сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Замдиректора школы олимпийского резерва вскоре также вынесут приговор за мошенничество с использованием служебного положения.

Ранее в Красноярске возбудили дело в отношении проректора университета, подозреваемого в хищении стимулирующих выплат сотрудникам.

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