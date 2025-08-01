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18:03, 1 августа 2025Путешествия

Полуголые туристки прошлись по улицам российского курортного города и вызвали гнев в сети

Алина Черненко

Две полуголые туристки прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев у пользователей сети. Девушки попали на видео, его публикует Telegram-канал «Краснодар и Край».

На размещенных в сети кадрах отдыхающие российского курортного города идут по тротуару в купальниках. При этом сверху на них надеты футболки. «Как вы считаете, насколько это уместно?» — задался вопросом автор публикации.

В комментариях некоторые юзеры раскритиковали вызывающие наряды героинь ролика. «На пляже пусть ходят, но не по городу», «Штрафануть разок — может, голова на место встанет. В купальниках — на пляж, уходите оттуда — будьте добры одеться. Какие бы шикарные (ну, тут у одной только) фигуры ни были», «Ну, по центру Сочи это ненормально просто так ходить. Реально в активном поиске, видимо», — возмутились они.

Другие встали на защиту девушек в купальниках. «А в чем должны ходить отдыхающие? В унтах? С какой целью вопрос был задан?», «Если фигуры нормальные, то да, можно», «Хороши девочки», — написали комментаторы.

Ранее двое голых мужчин попали на видео, когда их арестовали на пляже российского курорта. На россиян составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа.

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