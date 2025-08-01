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17:43, 1 августа 2025Бывший СССР

В Азербайджане осудили увольнение Гусмана из ТАСС

Депутат из Азербайджана сочла увольнение Гусмана проявлением нетерпимости
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Увольнение первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана после участия в международном медиафоруме в азербайджанском городе Шуша является проявлением нетерпимости. Об этом заявила депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сабина Салманова, передает Minval Politika в своем Telegram.

«Освобождение от должности столь опытного человека с большими заслугами только из-за выражения независимого мнения крайне несправедливое решение», — заявила она.

Салманова также отметила, что участие Гусмана могло бы поспособствовать улучшению отношений Москвы и Баку на фоне напряженности. Она добавила, что свою роль сыграла и высокая оценка журналистом политики президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На плечах Гусмана, отмечает Салманова, держалась российская медиасфера.

В июле Михаил Гусман принял участие в работе III Глобального Шушинского Форума, где Ильхам Алиев призвал Украину «не соглашаться на оккупацию» и пожелал солдатам Вооруженных сил Украины «продолжать так же».

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