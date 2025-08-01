В бундестаге решили помочь сотрудникам йогой и пилатесом

Bild: Парламент Германии решили спасать сотрудников от стресса йогой и пилатесом

Бундестаг назначил тендер для привлечения инструкторов по йоге и пилатесу с целью помощи сотрудникам парламента бороться со стрессом. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на заявку отдела закупок бундестага.

По плану занятия должны начаться с января 2026 года и будут проходить в специально оборудованном зале в здании парламента. В программу курса будут входить дыхательные упражнения (пранаямы), физические позы (асаны) и укрепление глубоких мышц.

В Бундестаге указали, что занятия с инструктором будут проводиться только для персонала немецкого парламента, а участие депутатов и их помощников не предусмотрено.

Ранее сервис «Зарплата.ру» и Русской Школы Управления (РШУ) провели исследование, согласно которому большинство россиян вынуждены справляться со стрессом на работе в одиночку, а работодатели практически не предлагают им никакой помощи. Так, больше трети сотрудников (34 процента) предпочитает молчать о стрессе. Только 8 процентов говорит об этом своему руководителю, 22 — коллегам. В основном россияне делятся своими переживаниями вне работы: с семьей или друзьями это обсуждают 36 процентов участников опроса.

Каждый десятый респондент рассказал, что у него на работе есть программа поддержки ментального здоровья. При этом среди них только 4 процента когда-либо ею пользовались. А в большинстве случаев (90 процентов) подобных программ не существует вовсе.