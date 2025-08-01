В Госдуме предложили отменить бесплатное обучение для мигрантов в России

Депутат Слуцкий сообщил о проекте об отмене бесплатного обучения для мигрантов

Бесплатное обучение для детей мигрантов в России необходимо отменить. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Есть ряд причин, которые мешают создать всем комфортные условия для обучения: мало строят новых школ, учителей не хватает. Но что еще существеннее — наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10-11-х классах», — пояснил он.

По его мнению, преподаватели перегружены работой, из-за чего падает качество преподавания. Парламентарий также отметил, что большая часть детей мигрантов имеет низкую успеваемость, тем самым замедляя обучение местных жителей. Слуцкий добавил, что ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором говорится об отмене бесплатного обучения детей мигрантов в 10-11-х классах.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что мигрантов, чьи дети не ходят в школы, нужно выгнать с российской территории. Он также привел данные МВД, согласно которым в России находятся 785 593 несовершеннолетних иностранца.