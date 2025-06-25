Глава СПЧ призвал выгнать из России одну категорию мигрантов

Глава СПЧ Фадеев призвал выслать из России мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Мигрантов, чьи дети не ходят в школы, нужно выгнать с российской территории. Выслать эту категорию приезжих призвал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале органа.

Он привел данные МВД, согласно которым в России находятся 785 593 несовершеннолетних иностранцев. При этом образовательные учреждения посещают только 192 254 из них, что составляет порядка 24,5 процента от общего числа. Глава СПЧ подчеркнул, что даже исключив дошкольников, останется 300 тысяч детей, не посещающих школы.

Фадеев напомнил, что, согласно российской Конституции и Семейному кодексу родители и опекуны обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. «Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», — заявил он.

Глава СПЧ добавил, что нельзя позволять безответственное отношение к будущему детей, даже если они приехали в Россию с трудовыми мигрантами. «Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», — подытожил Фадеев.

Ранее с аналогичной инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева. По ее словам, сложившаяся ситуация не только препятствует интеграции детей приезжих в общество, но также создает риски для общественной безопасности и стабильности. Кроме того, непосещение несовершеннолетними мигрантами школ способствует появлению этнических анклавов.

С 1 апреля в России детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. По данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, по состоянию на 19 июня с заданиями справились лишь семь процентов несовершеннолетних, чьи родители подавали заявки о приеме в российские образовательные учреждения.