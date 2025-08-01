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08:47, 1 августа 2025Россия

В Крыму заявили об исторически предопределенном развале Украины

Глава Госсовета Крыма Константинов: Развал Украины исторически предопределен
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украина основана на нелегитимной конструкции, которая долго не может существовать в изначальных границах, поэтому ее развал исторически предопределен. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, Украина создавалась на конкретный срок для решения конкретных задач, направленных на нанесение как можно большего вреда России.

«Провокации, теракты, диверсии — во всем этом Зеленский хорош и удобен Западу. Если этот цикл завершается, в новом места ему нет. Зеленский пока продолжает существовать, потому что будущее его еще не определено его хозяевами», — заявил председатель крымского парламента.

Ранее Константинов выразил мнение, что Украина не будет развиваться, если преемник Владимира Зеленского не признает потерю территорий. Он подчеркнул, что такому человек предстоит признать потерю миллионов людей, восстановить разрушенную экономику, а также объяснить населению, почему все это произошло.

ЖЗЛ
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