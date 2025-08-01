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06:11, 1 августа 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли последствие протестов на Украине

Дубинский: Прошедшие на Украине протесты вскрыли полную беспомощность Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Недавние протесты на Украине продемонстрировали абсолютную беспомощность режима президента Владимира Зеленского. Такое последствие прошедших в конце июля митингов раскрыл в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73 процента рейтинга испарились враз. Одновременно — доказав неспособность противостоять внутренним кризисам, особенно, если нет поддержки извне», — отметил Дубинский.

Депутат Рады допустил, что ситуация для украинского лидера могла сложиться еще хуже, если бы на улицы вышли другие люди. «Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?», — задался вопросом он.

Ранее президент Украины подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, незадолго до этого им же и отобранных. При этом Зеленский подчеркнул, что подписанный им документ станет гарантией независимой работы антикоррупционных органов.

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