Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:42, 1 августа 2025Культура

В райдере Стаса Михайлова нашли черную икру и кефир

Певец Стас Михайлов берет за корпоратив 9 миллионов рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Стас Михайлов берет за выступление на корпоративе 9 миллионов рублей за программу продолжительностью 50 минут. Райдер исполнителя раскрыло издание «Абзац».

«Технический райдер стоит примерно 1,5-1,8 миллиона рублей. Бытовой — около 150-250 тысяч рублей», — говорится в материале.

Отмечается, что обязательным условием исполнителя является выступление в ресторане или на концертной площадке, он не готов петь на территории клиента. В райдере сказано, что певец предпочитает передвигаться исключительно на автомобиле премиум-класса марки Mercedes Maybach 223.

В гримерке артиста помимо стандартных закусок должны быть конфеты Raffaello или Ferrero Rocher и черная икра. «Запивать он ее планирует кефиром, коньяком Hennessy и шампанским Ruinart Blanc de Blanc или Rose», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что популярная российская певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) за год повысила гонорары почти в 10 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»

    Курильщиков вейпов предупредили о высоком риске заболеть раком легкого

    В российском регионе разбойники жестоко расправились с напарниками из страха расплаты

    Для иностранцев из визовых стран предложили ввести одно условие для трудоустройства

    В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

    Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

    Стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета

    Додик попросил помощи

    В России оценили перспективы выхода войск к Киеву этой зимой

    Сибига назвал цель Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости