В райдере Стаса Михайлова нашли черную икру и кефир

Певец Стас Михайлов берет за корпоратив 9 миллионов рублей

Российский певец Стас Михайлов берет за выступление на корпоративе 9 миллионов рублей за программу продолжительностью 50 минут. Райдер исполнителя раскрыло издание «Абзац».

«Технический райдер стоит примерно 1,5-1,8 миллиона рублей. Бытовой — около 150-250 тысяч рублей», — говорится в материале.

Отмечается, что обязательным условием исполнителя является выступление в ресторане или на концертной площадке, он не готов петь на территории клиента. В райдере сказано, что певец предпочитает передвигаться исключительно на автомобиле премиум-класса марки Mercedes Maybach 223.

В гримерке артиста помимо стандартных закусок должны быть конфеты Raffaello или Ferrero Rocher и черная икра. «Запивать он ее планирует кефиром, коньяком Hennessy и шампанским Ruinart Blanc de Blanc или Rose», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что популярная российская певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) за год повысила гонорары почти в 10 раз.