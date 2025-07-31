Исполнительница хита про Годзиллу почти в 10 раз подняла цены на выступления

Mash: Гонорар певицы Bearwolf вырос с 350 тысяч рублей до 3 миллионов рублей

Популярная российская певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) за год повысила гонорары почти в 10 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, изначально цена за выступление артистки составляла 350 тысяч рублей, на сегодняшний день исполнительница требует за концерт 3 миллиона рублей. Отмечается, что за эту сумму Василевская споет девять треков, а не восемь, как раньше.

По данным источника, артистка готова лететь только бизнес-классом, по городу ее и команду должны возить «выспавшиеся водители» со стажем не менее 6 лет. «Из необычных требований — силиконовые накладки на грудь, которые должны ждать Валерию в гримерке перед концертом», — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что параллельно с ростом цен на выступления у певицы появились долги перед налоговой. На данный момент Василевская должна уплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 900 тысяч рублей, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности.