В России отреагировали на приказ Трампа о передислоцировании двух подлодок

Военкор Котенок о приказе Трампа по подлодкам: Хоть завтра на Нобелевку

Военкор Юрий Котенок отреагировал на приказ президента США Дональда Трампа о передислоцировании двухатомных подводных лодок. Пост появился в Telegram-канале военного корреспондента.

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп также добавил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.

В свою очередь военкор обратил внимание, что американский президент не уточнил, где именно теперь будут базироваться носители ядерного оружия.

«Очень удобно. "Миротворец" Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал Котенок.

Ранее Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию, и призвал его следить за словами.

Комментируя реакцию Трампа, Медведев назвал ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия. Кроме того, политик отреагировал на слова американского лидера о мертвых экономиках Индии и России, напомнив ему о том, как может быть опасна «несуществующая в природе "мертвая рука"», вероятно, имея в виду систему «Периметр».