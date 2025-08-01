В России оценили перспективы выхода войск к Киеву этой зимой

Полковник Тимошенко: Российские войска не выйдут к Киеву этой зимой

Российские войска не выйдут к Киеву этой зимой, как говорила глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко в интервью изданию «Ридус».

По его словам, делая подобные заявления волонтер преследует собственные цели. Бывший военнослужащий подчеркнул, что в настоящий момент украинская оборона остается достаточно прочной.

«Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав. В общем, она преследует какие-то цели. Задачи проинформировать общественность у нее нет. Оборона ВСУ пока достаточно прочная», — сказал он.

Ранее Берлинская заявила, что российские войска могут выйти к украинской столице уже этой зимой. Она подчеркнула, что Украина несет огромные потери, доходящие до 159 тысяч человек в год.

