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12:21, 1 августа 2025Россия

В России студентке с переломом ноги отказали в лечении

В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в лечении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex_video70 / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в лечении. Об этом сообщает издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

Описанный изданием случай произошел в Дзержинском районе областного центра. После того как девушке не стали помогать в поликлинике, сестре россиянки пришлось на себе вынести ее из учреждения.

Местные чиновники заявили, что поликлиника обязана была предоставить получившей травму девушке костыли или каталку. При этом там допустили, что в поликлинике могло не оказаться ни того, ни другого.

Ранее стало известно о неподобающем поведении медсестры одной из российских больниц по отношению к участнику спецоперации. Медик бросила тряпку в лицо военнослужащему.

ЖЗЛ
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