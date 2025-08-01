В России студентке с переломом ноги отказали в лечении

В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в лечении

В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в лечении. Об этом сообщает издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

Описанный изданием случай произошел в Дзержинском районе областного центра. После того как девушке не стали помогать в поликлинике, сестре россиянки пришлось на себе вынести ее из учреждения.

Местные чиновники заявили, что поликлиника обязана была предоставить получившей травму девушке костыли или каталку. При этом там допустили, что в поликлинике могло не оказаться ни того, ни другого.

Ранее стало известно о неподобающем поведении медсестры одной из российских больниц по отношению к участнику спецоперации. Медик бросила тряпку в лицо военнослужащему.