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07:56, 1 августа 2025Экономика

В России заметно упали ставки по банковским вкладам

«Выберу.ру»: Средняя ставка по годовому вкладу в крупных банках упала до 17,5%
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Летом 2025 года в России заметно ускорилось снижение ставок по вкладам в топ-20 российских банков. Это выяснили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Их выводы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что если в начале года россиянам предлагались вклады под рекордные 22-23 процента годовых (в некоторых случаях речь шла о 25 процентах), то к середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках снизилась до 17,5 процента. По полугодовым ставка она до 18 процентов, а по трехмесячным — до 18,8 процента.

Авторы исследования полагают, что в августе 2025 года данный тренд не прекратится.

Ранее появился прогноз, что к концу 2025 года ключевая ставка Банка России может дойти до 14 процентов. Как следствие, это приведет к уменьшению доходности депозитов. Краткосрочные вклады будут предлагаться под 13–14 процентов годовых, а долгосрочные — под 15-15,5 процента. Однако ставки по потребительским займам удержатся на отметке 36-38 процентов.

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