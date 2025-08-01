Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 1 августа 2025Мир

В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

Сенаторы Макконнелл и Кунс заявили о военном отставании США от своих противников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Американские сенаторы Митч Макконнелл и Крис Кунс заявили о военном отставании США от своих потенциальных противников и призвали увеличить расходы на оборону. Текст их заявления приводит The Washington Post (WP).

«Противники Америки — в первую очередь Китай, Россия, Иран и Северная Корея — вкладывают огромные средства в то, чтобы ослабить наши военные преимущества, угрожать нашим интересам и подрывать наше влияние», — пишут они.

Макконнелл и Кунс считают, что в связи с этим возникла необходимость увеличить вложения в «жесткую силу» Вашингтона. По их мнению, Вооруженные силы США столкнулись с нехваткой финансирования из-за ошибок в бюджетной политике, что привело к существенному отставанию Соединенных Штатов от своих конкурентов. Чтобы сократить этот разрыв, необходимо наращивание производственных мощностей и дополнительных инвестиций, подчеркнули сенаторы.

Ранее Сенат США представил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов в течение 2026-го и 2027-го финансовых годов. Предполагается, что часть этой суммы может быть получена за счет конфискации замороженных активов РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»

    Тележка для денег впечатала в стену и переломала кости инкассатору в Москве

    Курильщиков вейпов предупредили о высоком риске заболеть раком легкого

    В российском регионе разбойники жестоко расправились с напарниками из страха расплаты

    Для иностранцев из визовых стран предложили ввести одно условие для трудоустройства

    В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

    Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

    Додик попросил помощи

    В России оценили перспективы выхода войск к Киеву этой зимой

    Сибига назвал цель Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости