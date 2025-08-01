В США раскрыли редактирование досье Эпштейна из-за Трампа

Bloomberg: ФБР отредактировало досье Эпштейна из-за упоминания в нем Трампа

Федерльное бюро расследований (ФБР) отредактировало и скрыло имя президента США Дональда Трампа в досье скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей. Однако упоминание имени Трампа или других лиц в досье не является доказательством преступления или даже намеком на правонарушение», — передает агентство слова источников.

Отмечается, что редактирование документов было сделано перед тем, как Министерство юстиции и ФБР заявили, что последующее раскрытие информации по этому вопросу «будет неуместным или неоправданным». С точки зрения правительства, Трамп был частным лицом во время расследования дела Эпштейна и по этой причине «имеет право на защиту конфиденциальности».

28 июля газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп испытывает раздражение по поводу того, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Эпштейна. Источники сообщили, что глава Белого дома разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что эта тема «быстро уйдет на задний план».