Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 1 августа 2025Мир

В США раскрыли редактирование досье Эпштейна из-за Трампа

Bloomberg: ФБР отредактировало досье Эпштейна из-за упоминания в нем Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Федерльное бюро расследований (ФБР) отредактировало и скрыло имя президента США Дональда Трампа в досье скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей. Однако упоминание имени Трампа или других лиц в досье не является доказательством преступления или даже намеком на правонарушение», — передает агентство слова источников.

Отмечается, что редактирование документов было сделано перед тем, как Министерство юстиции и ФБР заявили, что последующее раскрытие информации по этому вопросу «будет неуместным или неоправданным». С точки зрения правительства, Трамп был частным лицом во время расследования дела Эпштейна и по этой причине «имеет право на защиту конфиденциальности».

28 июля газета The Washington Post (WP) сообщила, что Трамп испытывает раздражение по поводу того, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Эпштейна. Источники сообщили, что глава Белого дома разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что эта тема «быстро уйдет на задний план».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым

    56-летняя Светлана Бондарчук в бикини поплавала в бассейне

    В России отреагировали на приказ Трампа о передислоцировании двух подлодок

    Названы неочевидные признаки разрушения тазобедренного сустава

    Глава МИД Польши поблагодарил ВСУ

    Семейная ипотека в России стала популярнее

    «Это крупнейший скандал в истории Америки». Что рассказал Трамп о фабрикации данных о России?

    Мужчина попал в аварию в горах и 11 часов полз в темноте со сломанными ногами

    Внучка Михаила Боярского снялась в откровенном наряде

    Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости