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04:43, 28 июля 2025Мир

Стало известно о раздражении Трампа из-за ошибок Белого дома по делу Эпштейна

WP: Трамп раздражен, как Белый дом справляется с шумихой вокруг дела Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп испытывает раздражение по поводу того, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Джеффри Эпштейна. Об этом заявили источники The Washington Post (WP).

Источники газеты сообщили, что президент разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что тема дел Эпштейна быстро уйдет на задний план. В связи с этим возникают опасения, что Трамп может провести кадровые перестановки, отметил один из собеседников. Однако другой источник считает, что увольнений не будет.

«Он не хочет создавать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — сказал собеседник издания.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины со своей подписью в честь 50-летнего юбилея финансиста.

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