Макгрегор: Россия воспринимает любые заявления Запада как вранье

Россия разочарована в странах Запада и воспринимает любые заявления их лидеров как вранье. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье. Они будут с нами вежливы и будут улыбаться, но они продолжат свою работу», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что из-за этого Россия будет продолжать спецоперацию (СВО) на Украине до достижения всех поставленных целей. При этом военачальник не стал отрицать, что Москва будет готова к диалогу к Западом.

Ранее Макгрегор заявил о поражении президента США Дональда Трампа в войне с Россией. «Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл», — высказался эксперт.