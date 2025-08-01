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05:58, 1 августа 2025Мир

В США рассказали о разочаровании России в Западе

Макгрегор: Россия воспринимает любые заявления Запада как вранье
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Россия разочарована в странах Запада и воспринимает любые заявления их лидеров как вранье. Об этом рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Все, что мы говорим, воспринимается как вранье. Они будут с нами вежливы и будут улыбаться, но они продолжат свою работу», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что из-за этого Россия будет продолжать спецоперацию (СВО) на Украине до достижения всех поставленных целей. При этом военачальник не стал отрицать, что Москва будет готова к диалогу к Западом.

Ранее Макгрегор заявил о поражении президента США Дональда Трампа в войне с Россией. «Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл», — высказался эксперт.

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