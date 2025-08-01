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08:06, 1 августа 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о штурме Степногорска российскими войсками

RusVesna: ВС России штурмуют Степногорск, наступая на запорожском фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России штурмуют Степногорск, наступая на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«На левом фланге Запорожского направления — в Степногорске бойцы ВДВ закрепились в 1-м микрорайоне и штурмуют линию укреплений ВСУ», — отмечается в публикации.

Помимо этого, сообщают военкоры, в Плавнях армия России контролирует уже более 2/3 поселка, продолжая штурм.

Ранее старший оператор ударных дронов одного из подразделений 42-й гвардейской дивизии с позывным Рэйз рассказал, что украинские военные испытывают жесткую нехватку FPV- и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на линии соприкосновения вблизи Работино в Запорожской области. По его словам, кончаются как и FPV-дроны, так и БПЛА серии Mavic.

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