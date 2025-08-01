Вставших раньше времени пассажиров самолета иностранной авиакомпании оштрафовали

Полиция оштрафовала вставших раньше времени пассажиров самолета Pegasus

Полиция оштрафовала пассажиров самолета авиакомпании Pegasus, вставших раньше времени после приземления воздушного судна. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе иностранного перевозчика из столицы Болгарии Софии в турецкий Стамбул. По данным источника, несколько путешественников попытались снять с полок свой багаж и проигнорировали просьбы бортпроводников занять места. В итоге членам экипажа пришлось вызвать на борт стражей правопорядка.

Как пишет издание, согласно новым правилам, пассажиры, встающие со своих мест и открывающие багажные полки до полной остановки самолета после приземления, могут быть подвергнуты административным штрафам. Бортпроводники теперь обязаны напоминать об этом путешественникам.

Информация о том, что турецкие перевозчики начнут штрафовать пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета после приземления, появилась в мае. Такие меры были предприняты в первую очередь для обеспечения безопасности людей.

