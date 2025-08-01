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11:47, 1 августа 2025Бывший СССР

Зеленский призвал «сменить режим в России»

Зеленский: Мир должен стремиться сменить режим в России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад «сменить режим в России». Об этом он заявил на конференции в Финляндии, посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений, передает The Independent.

«Если мир не поставит перед собой цель сменить режим в России, это будет означать, что даже после окончания войны Москва по-прежнему будет пытаться дестабилизировать соседние страны», — заявил он.

Как отмечает The Independent, Зеленский заявил об этом на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.

28 июля Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он заявил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация якобы не видит никакого прогресса по этому вопросу.

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