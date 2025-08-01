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11:17, 1 августа 2025Силовые структуры

Жаждущий революции россиянин следил за военной техникой и искал оружие

Суд дал 14 лет колонии читинцу Бобкову за передачу данных о военной технике
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по Забайкальскому краю /  ТАСС

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы читинца Андрея Бобкова за террористическую деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Из приговора следует, что Бобков является сторонником движения «Артподготовка»» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), через Telegram он получил электронный «Партийный билет». Читинец отправлял единомышленникам сведения о местоположении военной техники. Летом 2023 года Бобков стал подыскивать огнестрельное оружие с целью устроить на территории России революцию. Он также пытался завербовать новых членов движения среди знакомых.

Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонников «Артподготовки», основанной живущим во Франции экстремистом Вячеславом Мальцевым (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который после начала спецоперации стал действовать в интересах Украины.

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