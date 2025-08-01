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09:01, 1 августа 2025Ценности

Жена телеведущего Диброва снялась в красном купальнике

Жена телеведущего Диброва Полина снялась в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель запечатлела себя на камеру, лежа на гамаке в красном раздельном купальнике, который подчеркивал ее формы. Помимо этого, звезда надела соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

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При этом она собрала волосы и отказалась от макияжа. Образ завершили аксессуары в виде цепочек с кулоном и массивным крестом.

В апреле жена Диброва похвасталась фигурой в леопардовом бикини. Модель предстала в леопардовом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с завязками, обернутыми вокруг шеи.

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