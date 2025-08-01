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03:08, 1 августа 2025Экономика

Житель Северо-Курильска рассказал о необычных находках на берегу после цунами

Житель Северо-Курильска Лакомов рассказал о находках на берегу после цунами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kamchatka branch of the Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences / Handout / Reuters

Волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова рыбу и различные предметы. О необычных находках РИА Новости поведал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.

«Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах», — рассказал он. Мужчина предположил, что изолятор могло унести в море во время цунами 1952 года.

По словам Лакомова, на берегу валяется много рыбы. Особенно удивила собеседника агентства выброшенная на побережье песчанка. «Нашел эту рыбешку в метрах 300 от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами вышла на берег примерно на расстояние 200 метров», — отметил он.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. В Северо-Курильске прошли несколько волн цунами.

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