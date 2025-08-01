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15:37, 1 августа 2025Культура

Звезда «Содержанок» найден мертвым в своей квартире

Ушедший из кино актер «Содержанок» Максим Глотов умер в возрасте 60 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Оптимисты»

Актер Максим Глотов, известный по ролям в сериалах «Раневская», «Содержанки» и «Склифосовский», ушел из жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, тело артиста было найдено в его квартире в Москве. Ему было 60 лет. Сообщается, что за несколько дней до трагедии Глотов перестал выходить на связь с родными, с которыми был в напряженных отношениях. Его семья проживает в Одессе.

За свою карьеру Максим сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах, но в последнее время не работал по специальности. Последние его роли датированы 2023 годом. Известно, что незадолго до смерти Глотов работал водителем.

Ранее стало известно, что белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев, сыгравший в том числе в российских сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны», умер в возрасте 49 лет.

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