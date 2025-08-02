197 россиян застряли в аэропорту из-за поломки самолета

RT: 439 российских туристов застряли в Екатеринбурге из-за поломки самолета

В Екатеринбурге 439 туристов, которые должны были вылетать во Вьетнам, застряли в международном аэропорту Кольцово из-за поломки самолета авиакомпании «Икар». Об этом сообщает RT.

Как рассказала одна из туристок, борт, на котором они должны были лететь, сломался, а второй занят на других рейсах. «Нас четверо, мы с детьми вынуждены снимать жилье в ожидании вылета. В Екатеринбург приехали из другого города, чтобы впервые детей на море свозить», — пожаловалась россиянка.

Она также заявила, что сначала их посадили в самолет и продержали там полтора часа, а затем отправили обратно в аэропорт. При этом туристка отметила, что плачевное состояние борта «Икара» было видно даже в салоне.

Всего жалобы поступили на задержку четырех рейсов: Екатеринбург — Нячанг, Нячанг — Казань, Нячанг — Иркутск и Камрань — Казань. RT отмечает, что пассажиров, которые должны были вернуться из Вьетнама в Казань, расселили в гостиницах.

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, рейс Екатеринбург — Нячанг должен был вылететь 21:00 в пятницу, 1 августа, однако его отложили на 27 часов. Новое время отправления — полночь 3 августа. В прокуратуре также отметили, что по гостиницам расселено 79 пассажиров, еще по 118 сейчас подыскивают места. Остальные туристы в аэропорт не приезжали. В Кольцово работает мобильная приемная прокуратуры.

Ранее сообщалось, что пьяные российские туристы опоздали на рейс и попытались пробраться на борт улетающего из аэропорта Кольцово самолета. Инцидент попал на видео.

