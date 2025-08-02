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20:12, 2 августа 2025Бывший СССР

НАБУ задержало бывшего главу Луганской администрации

НАБУ задержало экс-главу Луганской администрации Сергея Гайдая
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: страница Сергея Гайдая в соцсетях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало экс-главу украинской Луганской областной гражданской администрации (ОГА) Сергея Гайдая по делу депутата Алексея Кузнецова. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

При этом отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский планировал в ближайшее время назначить Гайдая главой Ивано-Франковской либо Полтавской областей.

Ранее НАБУ задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд Вооруженных сил Украины. В пресс-службе НАБУ отметили, что среди других фигурантов числятся руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

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