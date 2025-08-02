Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 2 августа 2025Культура

Стало известно о проблемах со здоровьем у ушедшего из жизни звезды «Содержанок»

Актриса Бордзиловская: У Максима Глотова были проблемы с почками
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: сериал «Склифосовский»

У звезды «Содержанок» Максима Глотова были проблемы с почками. Подробности о здоровье ушедшего из жизни артиста раскрыла актриса и режиссер Театра на набережной Евгения Бордзиловская, пишет NEWS.ru.

Однако, по словам коллеги актера, он редко жаловался на проблемы с самочувствием. «Я узнала, что у него с почками проблемы были от нашей общей знакомой, которая мне сейчас звонила. Она его звала на дачу, а его скрутили почечные колики, я от нее это узнала», — рассказала Борзиловская.

Актриса уточнила, что Глотов не выпадал из рабочего процесса, даже когда заболевал. Артист до последнего продолжал служить в театре. В постановке к 200-летию писателя Федора Достоевского Глотов сыграл главную роль, несмотря на возможные проблемы со здоровьем.

Тело Максима Глотова нашли в его московской квартире в пятницу, 1 августа. Ему было 60 лет. Сообщается, что за несколько дней до трагедии Глотов перестал выходить на связь с родными, с которыми был в напряженных отношениях. Его семья проживает в Одессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на новый план США по Украине

    Значение упомянутых Трампом атомных подлодок объяснили

    Мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг»

    В Казахстане задержали замминистра транспорта

    Российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы

    Кардиолог назвал опасные сигналы проблем с сердцем

    Стал известен состав оборонявших Александро-Калиново в ДНР войск ВСУ

    Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

    В Петербурге скончался срочник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости