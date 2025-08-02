Стало известно о проблемах со здоровьем у ушедшего из жизни звезды «Содержанок»

Актриса Бордзиловская: У Максима Глотова были проблемы с почками

У звезды «Содержанок» Максима Глотова были проблемы с почками. Подробности о здоровье ушедшего из жизни артиста раскрыла актриса и режиссер Театра на набережной Евгения Бордзиловская, пишет NEWS.ru.

Однако, по словам коллеги актера, он редко жаловался на проблемы с самочувствием. «Я узнала, что у него с почками проблемы были от нашей общей знакомой, которая мне сейчас звонила. Она его звала на дачу, а его скрутили почечные колики, я от нее это узнала», — рассказала Борзиловская.

Актриса уточнила, что Глотов не выпадал из рабочего процесса, даже когда заболевал. Артист до последнего продолжал служить в театре. В постановке к 200-летию писателя Федора Достоевского Глотов сыграл главную роль, несмотря на возможные проблемы со здоровьем.

Тело Максима Глотова нашли в его московской квартире в пятницу, 1 августа. Ему было 60 лет. Сообщается, что за несколько дней до трагедии Глотов перестал выходить на связь с родными, с которыми был в напряженных отношениях. Его семья проживает в Одессе.