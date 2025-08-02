Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 2 августа 2025Мир

Трамп заявил о способности России обходить санкции

Трамп заявил, что власти России хорошо умеют обходить санкции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России хорошо умеют обходить санкции, но Вашингтон все равно готов их ввести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

Глава Белого дома ответил на вопрос, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по украинскому конфликту в отведенные им десять дней. «Мы введем санкции. Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», — сказал он.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп использует разрушительные тарифы и санкции как рычаг давления на Москву, чтобы добиться прекращения огня в Украине к 8 августа. Он полагает, что это лишит РФ ключевых торговых партнеров и возможности финансировать военные действия.

До этого Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы полностью готовы». Трамп ответил на слова Медведева о ядерном оружии

    Трамп обвинил Медведева в угрозах США

    Россиянам сообщили об увеличении накопительной пенсии

    Жители российского города сообщили о взрывах

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области

    Трамп признал передислокацию атомных подлодок США ближе к России

    В Британии признали успех Российской армии

    Трамп заявил о способности России обходить санкции

    Украинский беспилотник повредил детский сад в российском регионе

    На Украине призвали срочно заключить мир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости