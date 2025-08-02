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01:58, 2 августа 2025Россия

В российском городе прозвучали взрывы

SHOT: В Липецке прозвучало не менее четырех взрывов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Липецке прозвучало не менее четырех взрывов, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города. Перед этим жители слышали звуки сирены. Предварительно, средства ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО в период с с 20:00 1 августа до 0:00 по мск 2 августа сбили 18 БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов (семь) было ликвидировано в небе над Краснодарским краем.

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