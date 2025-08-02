Землетрясение произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии. Об этом сообщает Главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что толчки начались недалеко от побережья острова Хоккайдо в 07:27 по местному времени (01:27 по московскому времени). Организация не указала глубину очага землетрясения.

Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Ранее самое мощное с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда подземных толчков достигала 8,8. За землетрясением последовали четыре волны цунами. В результат в российских регионах была повреждена электропроводка, разрушены и подтоплены несколько зданий.