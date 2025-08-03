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14:02, 3 августа 2025Россия

В России предложили сделать длинные выходные в мае вместо зимних каникул

Лидер СРЗП Миронов назвал длинные выходные в мае более уместными, чем новогодние
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — сказал он. Он также напомнил, что его партия предлагала сделать 1 сентября выходным для родителей школьников, «чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку».

Ранее Сергей Миронов предложил выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ. По словам депутата, за напряженную работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают — это стало проблемой учителей в большинстве регионов России.

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