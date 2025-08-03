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16:27, 3 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Синоптик раскрыл продолжительность мощных ливней на юге России

Синоптик Вильфанд: Ситуация с ливнями на юге России будет сохраняться
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко

Над всем югом европейской части России, в частности, над Ставропольем, Крымом, северокавказскими республиками и Краснодарским краем, царит неустойчивая атмосферная ситуация, вызывающая обильные ливни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что сейчас над югом России господствуют конвективные процессы перемещения воздушных масс с поверхности земли в более высокие слои. Результатом этого являются высокая грозовая деятельность, очень интенсивные осадки и шквалистые усиления в названых регионах, отметил он. Такая обстановка будет сохраняться в ближайшие дни.

«Летом прогноз опасных явлений выпускается с меньшей заблаговременностью. Перемещение воздушных масс по вертикали в такой период сложнее моделируется. Однако можно прогнозировать, что сегодня, в понедельник и в ночь на вторник неблагоприятная обстановка на юге России сохранится», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что уровень реки Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края поднялся из-за мощных ливней, обрушившихся на регион. На пляже в поселке Агой смерч раскидал стулья и поднял в воздух катамаран. Штормовое предупреждение действует до 4 августа.

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