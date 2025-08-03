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14:47, 3 августа 2025Путешествия

Снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей россиянина арестовали в Таиланде

В Таиланде арестовали блогера, снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Soveit Yarn / Reuters

В Таиланде арестовали блогера, снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 49-летний блогер Тимур Збарский проехал вдоль границы около 150 километров и все время снимал работу систем противовоздушной обороны и обстрелы. Сначала его задержали дружинники, но позже отпустили. Приехав в Паттайю, мужчина был арестован и отправлен в тюрьму. После этого его депортируют из страны.

Перед своим задержанием россиянин успел снять опустевший город рядом с границей, в котором находились магазины и дома с выбитыми стеклами. Сейчас его публикации в социальных сетях удалены.

Ранее сообщалось, что Таиланд запретил использовать дроны из-за конфликта с Камбоджей.

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