Бывший агент ЦРУ заявил о беспокойстве Трампа после слов Медведева

Хоффман: Администрация Трампа встревожена заявлением Медведева о «Периметре»

Администрацию американского президента Дональда Трампа действительно встревожили слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерной системе «Периметр». Об этом заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэниел Хоффман, передает Fox News.

По его мнению, глава США опасается, что Россия может начать ядерную войну. Хоффман назвал риторику Медведева опасной и безответственной. По его словам, она «риторически балансирует на грани ядерной войны».

Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы.

Ранее стало известно, что комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» стал еще совершеннее.