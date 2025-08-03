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01:51, 3 августа 2025Мир

Бывший агент ЦРУ заявил о беспокойстве Трампа после слов Медведева

Хоффман: Администрация Трампа встревожена заявлением Медведева о «Периметре»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Администрацию американского президента Дональда Трампа действительно встревожили слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о ядерной системе «Периметр». Об этом заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэниел Хоффман, передает Fox News.

По его мнению, глава США опасается, что Россия может начать ядерную войну. Хоффман назвал риторику Медведева опасной и безответственной. По его словам, она «риторически балансирует на грани ядерной войны».

Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы.

Ранее стало известно, что комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» стал еще совершеннее.

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