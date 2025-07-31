В России заявили о совершенствовании «оружия Судного дня»

Военный эксперт Леонков: Система «Периметр» стала еще совершеннее

Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» стал еще совершеннее. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, чьи слова приводит Life.ru.

Он напомнил, что «Периметр», называемый еще «оружием Судного дня», создали в СССР. Он является механизмом гарантированного ответного ядерного удара, который произойдет даже в случае уничтожения централизованного командования.

Наличие подобной системы, пояснил Леонков, является ключевым сдерживающим фактором против планов стран Запада по обезоруживающему первому удару по России.

«Сейчас "Периметр" стал еще совершеннее. Это гарантия того, что никакая ядерная атака против России не останется безответной», — добавил эксперт.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию и призвал его следить за словами.

Комментируя реакцию Трампа, Медведев назвал ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия. Кроме того, политик отреагировал на слова американского лидера о мертвых экономиках Индии и России, напомнив ему о том, как может быть опасна «несуществующая в природе «мертвая рука», вероятно, имея в виду систему «Периметр».