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18:58, 3 августа 2025Россия

Туристка погибла в Дагестане из-за падения ветки

Туристка из Йошкар-Олы погибла в Дербенте из-за падения ветки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В дагестанском Дербенте один человек погиб, двое пострадали из-за падения ветки старого платана. Об этом сообщил глава города Ханлар Пашабеков.

Погибшей оказалась жительница города Йошкар-Ола. «Мы уже связались с ее супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь. Это тяжелое и скорбное событие для всех нас», — сказал Пашабеков и выразил соболезнования родным погибшей.

Двое пострадавших — туристы из Москвы — госпитализированы. Глава Дербента сообщил, что они находятся в городской больнице, угрозы для жизни нет, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Пашабеков также пообещал тщательно проверить все зеленые насаждения на объектах массового скопления людей, чтобы избежать подобных случаев. Он рассказал, что последняя обрезка деревьев в районе Джума-мечети проводилась в 2023 году.

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