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21:34, 3 августа 2025Мир

Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях

Rzeczpospolita: Гражданина Украины подозревают в диверсиях на севере Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины, которого подозревают в актах диверсии на севере государства. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Согласно имеющимся данным, тридцатишестилетний украинец, повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник на другой объект водной инфраструктуры, однако его спугнул прохожий. Как утверждает газета, имеется много признаков того, что это один и тот же человек.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет колоссальным».

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