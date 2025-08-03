Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях

Rzeczpospolita: Гражданина Украины подозревают в диверсиях на севере Польши

Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины, которого подозревают в актах диверсии на севере государства. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Согласно имеющимся данным, тридцатишестилетний украинец, повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник на другой объект водной инфраструктуры, однако его спугнул прохожий. Как утверждает газета, имеется много признаков того, что это один и тот же человек.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет колоссальным».