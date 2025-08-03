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05:53, 3 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса

Daily Mail: Предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может сбыться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Хокинг

Стивен Хокинг. Фото: Reuters

Предсказание британского физика Стивена Хокинга об «инопланетном вторжении» может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, который открыла группа ученых Гарвардского университета. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.

Физик заявлял, что излишняя самоуверенность грозит катастрофическими последствиями. Перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не нужно отвечать на сигналы, посланные на Землю из космоса.

«Страшное предупреждение Стивена Хокинга человечеству может сбыться после того, как известный ученый заявил, что встреча с "враждебной" инопланетной жизнью может произойти через несколько месяцев», — отмечается в публикации.

Ранее ученый из Гарварда, астроном Ави Леб (Avi Loeb) заявил о «таинственном межзвездном объекте», пролетающем через Солнечную систему, который «может обернуться катастрофой для Земли». Он получил название 3I/ATLAS.

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