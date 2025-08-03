В России согласились с мнением Орбана о европейской политике

Косачев согласился с Орбаном, что нельзя строить политику Европы на мифе о РФ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев согласился с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что не следует строить европейскую политику, опираясь на миф о российской угрозе. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Косачева, Орбан справедливо отмечает, что нереалистичные ожидания грозят неверными и неполноценными решениями. «Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно», — заключил он.

Ранее Орбан назвал нереалистичным предположение о российской угрозе. «Предположение, что русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным, и мы не должны определять на основании этого наши политические шаги», — сказал он.