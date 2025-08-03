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17:52, 2 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности употребления слегка заплесневелых продуктов

Роскачество: При удалении плесени с продукта оставшаяся порция может быть опасна
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Если на продукте появилась плесень, безопаснее его выбросить, даже если пораженный участок кажется небольшим, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснила, чем может грозить употребление такой продукции.

«На самом деле плесневые грибы образуют микроскопические нити, которые проникают глубоко в ткань продукта, даже если видимая плесень локализована только на поверхности. Более того, некоторые виды плесени вырабатывают токсины, устойчивые к термической обработке и способные накапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья», — рассказала Спеценко.

Особую опасность, по словам специалиста, представляют мягкие продукты с высоким содержанием влаги: фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, молочная продукция.

«В таких случаях даже при удалении видимой части плесени оставшаяся порция продукта может содержать токсичные вещества. Например, в орехах, крупах и джемах часто встречаются афлатоксины — опасные соединения, оказывающие негативное влияние на печень», — добавила она.

В исключительных случаях допускается удаление плесени с твердых продуктов с низкой влажностью, таких как твердые сыры или сыровяленые колбасы. Однако рекомендуется срезать не только пораженный участок, но и дополнительный слой толщиной 1-2 сантиметра. При этом важно обращать внимание на цвет плесени: необычные оттенки или посторонний запах служат однозначным сигналом к тому, что продукт следует выбросить

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Спеценко отметила, что плесневые грибы размножаются спорами, поэтому их можно не увидеть, но они уже присутствуют на поверхностях. Поэтому она посоветовала тщательно промывать емкости и холодильники после того, как там хранился продукт со следами плесени.

«Регулярное употребление даже небольших доз плесневых токсинов может привести к хроническим заболеваниям печени, аллергическим реакциям и ослаблению иммунной системы. В группе особого риска находятся дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Если есть сомнения в качестве продукта, разумнее отказаться от его употребления. Для профилактики порчи продуктов рекомендуется соблюдать условия хранения и обращать внимание на сроки годности», — заключила специалист.

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